Under con la Juventus, Primavera col Frosinone

Penultimo weekend di Ottobre molto interessante per le squadre del nostro settore giovanile. Le Under affrontano la Juventus in un doppio match domenicale a Rosignano Solvay. La Primavera 2 di Cannarsa torna in campo ed attende il Frosinone a Banditella. Derby con il Pisa per l’Under 15 femminile. (p.nac)

Queste le gare delle giovanili amaranto tra il 20 ed il 21 Ottobre 2018:

Primavera: Livorno-Frosinone, sab 20/10, ore 11 a Banditella-Picchi

Under 16: Livorno-Juventus, dom 21/10, ore 13:30, a Rosignano Solvay

Under 15: Livorno-Juventus, dom 21/10, ore 11, a Rosignano Solvay

Under 15 Femminile: Livorno-Pisa, sab 20/10 ore 17 a Banditella

Giovanissimi Regionali: Livorno-Pistoiese, dom 21/10, ore 11 a Banditella

Giovanissimi Regionali B: Pontedra-Livorno, dom 21/10 a “San Donato” Pontedera

Esordienti A: Livorno-Ardenza, dom 21/10 ore 10 a Banditella

Esordienti B: Pro Livorno-Livorno, dom 21/10, ore 9:15 campo “Magnozzi”

Pulcini 2′ anno: Livorno-Pro Livorno, sab 20/10 ore 16 campo Banditella

Pulcini 1′ anno: A.Etruria-Livorno, sab 20/10, ore 16:15 a Collesalvetti campo “Lami”

Primi Calcio Femminile: Academy Livorno-Livorno, dom 21/10, ore 10 campo Banditella

