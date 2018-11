Ancora doppia seduta per gli amaranto

Continuano gli allenamenti del Livorno di mister Breda in vista della gara con il Cittadella alla ripresa della Bkt. Oggi, al Centro Coni di Tirrenia, doppia seduta. Al mattino lavoro con il pallone ed esercizi di tecnica e tattica. Nel pomeriggio, sul campo secondario, schemi e tiri in porta.

Nei giorni scorsi, a Nola, agli “Italian Sport Awards” , tanti premi per il Livorno della stagione 2017/18 conclusa con la vittoria della serie C: miglior squadra girone A, miglior allenatore Sottil, miglior ds Facci, miglior bomber girone A Vantggiato, miglior tifoseria. (p.nac)

