Conferenza stampa: programma museo del Livorno

L’A.S. Livorno Calcio informa che Lunedì 19 Novembre 2018, alle ore 12, nella sala riunioni del “Grand’Hotel Palazzo” in viale Italia 195, si terrà una conferenza stampa per presentare il programma del prossimo “Museo del Livorno” , per parlare delle maglie della stagione 2019/20 e del match con il Cittadella. Saranno presenti il Dg Mirco Peiani , l’Assessore allo Sport della città di Livorno Andrea Morini ed il consulente della società amaranto Fernandez Affricano.



