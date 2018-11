Livorno in campo mattina e pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia. Per gli amaranto lavoro differenziato: nella prima parte atletica e corsa, nella seconda seduta si è lavorato con il pallone su tattica e schemi. Domani, sempre a Tirrenia, in campo dalle 15. (p.nac)

L’articolo Due volte in campo a Tirrenia sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.