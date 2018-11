Due bei successi di Primavera e Under 17 con Foggia e Lazio. Il doppio pari di Under 16 e Under 15 con la Sampdoria. (p.nac)

Questi i nostri risultati nel weekend delle giovanili:

Primavera 2: Livorno-Foggia 3-1 (Canessa 2, Malandruccolo)

Under 17: Livorno-Lazio 3-2 (Pecci, Mearini, Campo)

Under 16: Livorno-Sampdoria 1-1 (Carmazzi)

Under 15: Livorno-Sampdoria 0-0

Giovanissimi Regionali: Carrarese-Livorno 2-0

Giovanissimi Regionali B: Empoli-Livorno 0-2 (Sivieri, Vallini)

L’articolo I risultati dei bimbi amaranto sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.