Il settore giovanile amaranto ospita Baldini della Juve

Si torna a parlare di ‘insegnamento del calcio nell’attività di base e nel settore giovanile. Di questo si parlerà nella bella due giorni organizzata dal responsabile delle giovanili amaranto Fulvio Pea in programma il Venerdì 30 Novembre e Sabato 1 Dicembre. Ospite del settore giovanile amaranto sarà Stefano Baldini, coordinatore tecnico del settore giovanile della Fc Juventus.

Il via Venerdì 30 Novembre, alle ore 21, nella sala “Marconi” del “Grand Hotel Palazzo” di Livorno, dove Stefano Baldini illustrerà l’attività di base della Fc Juventus,

Sabato 1 Dicembre, alle ore 10, al Centro Sportivo “Armando Picchi” in via Nenni si terrà un allenamento dimostrativo condotto da Stefano Baldini e da Stephan Saporito (allenatore Under 9 Fc Juventus) con il 2009 del Livorno

Gli incontri sono riservati non solo alle società gemellate del Livorno, ma sono aperti a tutte le squadre che fossero interessate a partecipare

