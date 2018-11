Livorno e Comune: ecco il museo amaranto!

Sta per nascere “Il Museo del Livorno Calcio”. Il Comune di Livorno nella persona dell’assessore allo sport Andrea Morini, il Direttore Generale del Livorno Mirco Peiani ed il consulente amaranto Fernandez Affricano ne hanno parlato alla stampa. “Ringraziamo l’assessore allo sport e tutto il Comune, dice il dg Peiani, per l’opportunità che ci danno di realizzare il museo e lo store del Livorno nell’area della palestra. Prossimamente poi lanceremo un sondaggio per decidere insieme ai tifosi le maglie della stagione 2019/20 (nel disegno accanto alcuni possibili modelli)”.

Morini: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo. il Livorno con i suoi due secondi posti in A e con campioni come Magnozzi, Pitto, Picchi, e Lucarelli ha fatto la storia del calcio italiano. Il museo sarà momento di identità e unità per tutti. La storia amaranto è la storia della città di Livorno. Questo è un investimento per il turismo sportivo della città“.

Anche Fernandez conferma i ringraziamenti al Comune: “Grazie all’amministrazione. Decideremo tutti insieme il materiale che entrerà nel museo e ci sarà spazio per tutti coloro che amano i colori amaranto“. (p.nac)

