Lucarelli: Ogni volta nostri errori decisivi

Post gara amaro per il Livorno. Mister Cristiano Lucarelli è il primo a presentarsi davanti alla stampa: “La sconfitta non ha giustificazioni. Abbiamo fatto un capolavoro nel recuperare la gara sullo zero a uno e poi l’abbiamo fatto nel perderla. Purtroppo ogni volta ci sono dei nostri errori decisivi che ci costano il risultato. La squadra ha fatto una cosa inaspettata nel ribaltare il risultato in quindici minuti, allo stesso tempo abbiamo commesso una serie di sbagli nei raddoppi e nelle chiusure che hanno facilitato il successo del Perugia”. Sugli episodi e sul futuro: “Sul rigore l’arbitro per loro ho molti dubbi. Ora dobbiamo ripartire dalla reazione che ha avuto la squadra sullo zero a uno, non era scontato che ci fosse“. (p.nac)

