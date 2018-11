Pomeriggio al Coni. Stop per tre

Secondo allenamento settimanale per gli amaranto. Inizio con palestra e corsa, poi, sul campo secondario, tattica e possesso palla. Nel finale partitella in famiglia.

Dopo l’infortunio nella gara con il Perugia, al calciatore Porcino, sottoposto ad esami medici dallo staff medico amaranto, è stato riscontrato uno stiramento di primo grado al flessore della gamba destra. Fermo anche Soumaoro per lombalgia. Dopo l’operazione perfettamente riuscita e la visita di controllo effettuata dal professore Felli, Nicolò Giannetti ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate Mazzoni in seguito all’espulsione di Domenica sera con il Perugia. (p.nac)

