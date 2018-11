Rifinitura pre gara al Coni, 24 i convocati

Amaranto in campo al mattino per la rifinitura della gara con il Perugia di Domenica. Schemi, tiri in porta e tattica nel lavoro svolto dai ragazzi di Lucarelli.

Questi i 24 convocati per la gara con gli umbri:

Portieri: Mazzoni, Zima, Romboli

Difensori: Albertazzi, Gasbarro, Dainelli, Gonnelli, Porcino, Parisi, Bogdan, Di Gennaro, Maicon, Pedrelli

Centrocampisti: Bruno, Valiani, Diamanti, Agazzi, Fazzi, Maiorino, Rocca, Soumaoro

Attaccanti: Raicevic, Murilo, Kozak

