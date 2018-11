Storia e curiosità di Livorno-Perugia

Sono 24 i precedenti tra Livorno e Perugia in gare di campionato. Il bilancio vede il Livorno avanti con 8 successi, 6 sono le vittorie biancorosse, 10 i pareggi (cinque volte per 1-1). In perfetta parità il conteggio delle reti fatte: 23 a testa.

Ultima affermazione amaranto. Nel 1967, in B, il Livorno battè il perugia per 2-1 all’Ardenza. Per i labronici reti di Gualtieri e Santon. Momentaneo pari biancorosso di Balestrieri. Era il 24 settembre 1967.

Ultima Perugia. Il Perugia ha vinto l’ultima volta in terra livornese il 1 Novembre 1970 (serie B). Fu 1-0 grazie ad un gol di Urban al 10′.

Goleada. Nel 1961/62, in C, Livorno-Perugia fu 3-0 amaranto con reti di Corrado Teneggi e doppietta di Giusto Lodi

Ex. Ex Perugia è Alessandro Diamanti. Lo scorso campionato con i grifoni 14 presenze e 2 reti. Nel Perugia l’ex è il livornese Marco Moscati.

L’ultima: L’ultimo Livorno-Perugia si è giocato nella serie B 2015/16. La gara vide il Livorno in avanti con Vantaggiato ed il pareggio umbro con Zapata a venti minuti dal termine. Per il Livorno di Gelain fu quasi matematica serie C. (p.nac)

