Tris amaranto al Foggia: vola la Primavera!

Un secondo tempo da favola e la Primavera di Cannarsa travolge il Foggia e sale in classifica. La prima parte di gara è a favore dei pugliesi che ci provano più volte da fuori e proprio con una botta dai venti metri di Carella superano De Chirico. Nella ripresa però Cannarsa inserisce due calciatori offensivi come Fornaciari e Malandruccolo, e la rimonta prende forma. Prima pareggia Canessa con un bel colpo di testa da angolo, poi sempre il bomber amaranto fa il 2-1 trasformando un rigore. Nel finale un’azione personale di Malandruccolo regala agli amaranto il 3-1 finale. Nel prossimo weekend riposo del campionato, poi trasferta a Pesacra. Bravi ragazzi, avanti così!

Livorno: De Chirico, Del Bravo, Casanova, Petri, Guida (48′ Malandruccolo), Santini, Piccione, Bartolini (78′ Pecchia), Canessa (78′ Alesso), Bardini, Nezha (48′ Fornaciari). In panchina: Mariani, Salvadori, Fremura, Rosati, Focardi, Lenti. All. Cannarsa

Foggia: Sarri, Betti (46′ De Stasio), Rubin, Vallario, De Vitis (86’Rizdal), Quaranta, Cavallini, Arena, Palumbo (56′ Albano), Carella (88′ Sergio), Diallo (46′ Marini). In panchina: Mejri, Lioce, Fiore,Cucci, Di Stasio. All. Pavone

Arbitro: Chindemi di Viterbo

Marcatori: 23′ Carella, 55′-57′(r) Canessa, 80′ Malandruccolo

