Amaranto di nuovo in campo per preparare la trasferta di Crotone. Alla ripresa, al Centro Coni di Tirrenia, c’era n campo anche il nuovo acquisto Matija Boben, difensore, proveniente dal Rostov (Russia). Inizio in palestra, poi corsa, tattica e partitella. Questo il lavoro svolto dagli amaranto. Domani doppio allenamento diviso tra mattina e pomeriggio. Raicevic sta recuperando dalla forte contrattura rimediata nell’allenamento dello scorso fine settimana. (p.nac)

L’articolo Amaranto in campo. C’è anche Boben sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.