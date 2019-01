Domenica arbitra Piscopo. Pedrelli al Siena

Pomeriggio di lavoro al Centro Coni di Tirrenia. Palestra, atletica, schemi e partitella nel lavoro svolto. Per i ragazzi di Breda si avvicina il ritorno in campo dopo la sosta nella prima giornata. Domenica, alle 15, al “Picchi” arriva il Pescara. La gara contro gli abruzzesi sarà diretta da Fabio Piscopo di Imperia. Assistenti Muto e Formato. IV uomo Volpi.

Lascia l’amaranto Ivan Pedrelli. L’esterno destro, che con il Livorno ha totalizzato 29 presenze e 3 reti, passa, in via definitiva, alla Robur Siena. (p.nac)

