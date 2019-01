I numeri del pari interno col Pescara

Nella 21a giornata di Bkt il Livorno pareggia 0-0 in casa col Pescara. Per i ragazzi di Breda tre pali e ben 26 tiri verso la porta di Fiorillo. Amaranto avanti anche per possesso palla. (p.nac)

Questi i numeri di Livorno-Pecara 0-0

Corner: Livorno 10/Pescara 2

Passaggi: Livorno 453/Pescara 403

Possesso palla (%): Livorno 55/Pescara 45

Tiri: Livorno 26/Pescara 2

Tiri dentro l’area: Livorno 12/Pescara 2

Più tiri: Diamanti 9/Agazzi 4

Falli fatti: Livorno 20/Pescara 15

Pali-traverse: Livorno 3/Pescara 0

Ammonizioni: Livorno 1/Pescara 2

