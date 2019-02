Agazzi: siamo una squadra solida

Nel post gara arrivano le parole di due protagonisti amaranto. Davide Agazzi: “Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e compatta, che ha delle certezze. Da inizio Dicembre non perdiamo una partita. E’ chiaro che dobbiamo vincere qualche partita in più, ma un punto a Crotone è importante. Potevamo gestire meglio il vantaggio, ma la buona prestazione resta“.

Andrea Luci: “Abbiamo fatto, nuovamente, una bella partita. Dobbiamo continuare a lavorare così, con questa determinazione e questa grinta. Continuando così troveremo anche le vittorie che ci servono per salvarci“. (p.nac/foto Crotone Fc)

