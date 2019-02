Un buon Livorno pareggia 1-1 allo “Scida” di Crotone. I ragazzi di Breda non soffrono il gioco dei pitagorici e creano di più: palle gol ed azioni pericolose. Labronici, oggi in completo bianco, subito in vantaggio grazie ad un autogol di Spolli (foto Crotone Fc). Il pari rossoblu arriva a 30′ grazie ad una ingenuità difensiva dei nostri. Nella ripresa ancora Livorno pericoloso con Dimaanti e Giannetti. Esordio con il Livorno per i neo acquisti Eguelfi e Salzano. Domenica prossima all’Ardenza match contro un’altra calabrese: il Cosenza. (p.nac

Crotone: Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden (77′ Molina), Barberis, Zanellato (64′ Benali), Firenze; Simy, Pettinari (66′ Machach) . All. Stroppa.

Livorno: Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani (61′ Salzano), Agazzi, Luci, Gasbarro (67′ Eguelfi); Diamanti; Giannetti, Murilo (46′ Kupisz). All. Breda.

Arbitro: Fourneau di Roma

Reti: 5′ Spolli (aut), 30′ Simy

L’articolo Buon Livorno, a Crotone è 1-1 sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.