Colpo esterno della Primavera a Frosinone!

Bella vittoria esterna dei ragazzi di Cannarsa che si impongono per 2-0 a Frosinone.. La gara è stata molto combattuta, a deciderla, nel finale le reti labroniche di De Simone e Fornaciari. La Primavera amaranto con questi tre punti si riavvicina alla zona playoff. (p.nac)

Frosinone: Capogna, Cerroni, Verde, Angeli, Esposito Obelac, Errico, D’Angeli, Altobello (56′ Tonetto), Natalucci (55′ Notaristefano), Simonelli. All. D’Antoni

Livorno: De Chirico, Del Bravo (89′ Balleri), Petri, Deverlan, Fremura, Bardini, Lenti (89′ Lenti), Bartolini, De Simone, Fornaciari, Pallecchi. (67′ Bellandi) In panchina: Mariani, Focardi, Salavadori. All. Cannarsa

Arbitro: Carrione di Castallemmare di Stabia

Reti: 64′ De Simone, 86′ Fornaciari

