Tutta la società A.S. Livorno Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Renna, detto Mimmo, e si unisce al dolore della famiglia. Mimmo Renna ha vestito la maglia del Livorno nella stagione 1956/57 in serie C ed ha allenato la nostra squadra nel campionato 1988/89 (C1).

