Pareggi per le Under amaranto

Fine settimana non troppo felice per i ragazzi amaranto. Nelle Marche, ad Ascoli, la Primavera di Cannarsa è sconfitta per 1-0 subendo una rete nel recupero. Pareggio per gli Under 17 con il Carpi e per l’Under 16. Sconfitte per Under 15 e Giovanisismi Regionali con Empoli e Siena. (p.nac)

Primavera: Ascoli-Livorno 1-0

Under 17: Livorno-Carpi 1-1 (autogol Vezzani)

Under 16: Livorno-Empoli 2-2 (Nunziatini, Pecchia)

Under 15: Livorno-Empoli 0-1

Giovanissimi Regionali: Livorno-Siena 1-2 (Bombaci)

