Presentazione acquisti Dumitru, Boben e Kupisz

L’A.S. Livorno Calcio informa che, domani, Mercoledì 6 Febbraio 2019, alle ore 15:30, nei locali dell’ “Alhambra Cafè” in via Aurelio Lampredi 85, in un evento organizzato dal partner amaranto “Ribe srl” che farà conoscere il suo accordo con la squadra amaranto, saranno presentati alla stampa i nuovi acquisti: Matija Boben (difensore, classe 1994), Nicolau Dumitru (attaccante, classe 1991) e Tomasz Kupisz (centrocampista, classe 1990).



