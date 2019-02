Presentazione nuovi acquisti Livorno

L’A.S. Livorno Calcio informa che, domani, Giovedì 7 Febbraio 2019, alle ore 18, nella sede del partner amaranto “Intergomma”” in via Ugione 9 a Livorno, saranno presentati alla stampa i nuovi acquisti: Gabriele Gori (attaccante, classe 1999), Aniello Salzano (centrocampista, classe 1991), Fabio Eguelfi (difensore, classe 1995) e Luca Crosta (portiere, classe 1998).



