Under in campo contro Sassuolo e Juventus

Turno di riposo per la Primavera di Cannarsa. Trasferte molto insidiose, invece, per Under 16 e Under 15 che saranno di scena a Vinovo (To) contro la Juventus. Tornano tra le mura amiche i ragazzi dell’Under 17 che se la vedranno con il Sassuolo. In campo anche tutte e tre le squadre delle nostre ragazze che affronteranno: San Miniato, Academy e Picchi. (p.nac/foto parmacalcio)

Le gare delle giovanili amaranto nel weekend:

Under 17: Livorno-Sassuolo, sab 2/3, ore 14 al “Picchi-Banditella”

Under 16: Juventus-Livorno, dom 3/3, ore 16 a Vinovo (To)

Under 15: Juventus-Livorno, dom 3/3, ore 14 a Vinovo (To)

Under 15 Femm: Livorno-San Miniato, sab 2/3 ore 17 a Banditella

Giovanissimi Regionali: Pistoiese-Livorno, merc 6/3 ore 17:30 a Frascari (Pt)

Giovanissimi Regionali B: Pistoiese-Livorno, dom 3/3 ore 12:45 a Frascari (Pt)

Esordienti A: Picchi-Livorno, dom 3/3 ore 9 a Banditella

Esordienti B: Livorno 9-Livorno, dom 3/3 ore 9:45 campo via Montelungo

Esordienti B Femm: Livorno-Academy, sab 2/3, ore 15: 30 a Banditella

Pulcini 2′ anno: Sorgenti-Livorno, sab 2/3 ore 17 a Banditella

Pulcini 2′ anno B: Livorno-Picchi, dom 3/3 ore 10 a Banditella

Pulcini 1′ anno B: Sorgenti-Livorno, dom 3/3 ore 9:30 al Magnozzi

Primi Calci femm: Picchi-Livorno, sab 2/3 ore 15 a Banditella

Primi Calci A 2011: Livorno-Apige, sab 2/3 ore 15 a Banditella

Primi calci A 2011 B. Livorno-Tre e 23, dom 3/3 ore 9:30 a Banditella

