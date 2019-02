Vincono le ragazze ed i Giovanissimi

Fine settimana non troppo felice per le giovanili del Livorno. Pareggia in casa la Primavera grazie ad una punizione gioiello di Pini. Perdono tutte le squadre Under. Ko anche i Giovanissimi Regionali a Banditella con la Lucchese. Successi solo per le ragazze Under 15 a Prato e per i Giovanisismi Regionali B a Carrara. (p.nac)

Primavera: Livorno-Crotone 1-1 (Pini)

Under 17: Torino-Livorno 2r-0

Under 16: Livorno-Fiorentina 2-3 (Sadik, Lotti)

Under 15: Livorno-Fiorentina 1-2 (Lika)

Under 15 Femminile: Prato-Livorno 0-2 (Bagnoli, Tuccini)

Giovanissimi Regionali: Livorno-Lucchese 2-3

Giovanissimi Regionali B: Carrarese-Livorno 0-6 (Cannarsa 2, Gerini, Pergjoni, Marrocco, Shlaku)

