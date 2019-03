Breda: ci aspetta una bella battaglia

Conferenza pre Livorno-Benevento per mister Roberto Breda. L’analisi del mister amaranto parte dal ko di La Spezia: “Con lo Spezia non siamo stati i soliti. Se non teniamo i ritmi alti, andiamo in difficoltà contro ogni squadra e questo si è visto anche mercoledì sera. Tutto il gruppo non mi è piaciuto“.

Sulla gara di domani e l’avversario: “Il Benevento è una squadra forte in tutti i reparti, con calciatori di qualità come Coda e Insigne. Anche noi, però, tranne Spezia, stiamo attraversando un buon momento. Ci aspetta una bella battaglia e noi siamo pronti. Fino ad ora ce la siamo sempre giocata con tutti e sarà così anche domani“.

Riguardo alla classifica: “Dovremo lottare fino all’ultima giornata, ora però la lotta per non retrocedere si è allargata ad altre squadre“. (p.nac)

