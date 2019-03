Breda: oggi contavano i punti

Il tecnico amaranto Roberto Breda analizza la vittoria sulla Salernitana: “Nel primo tempo siamo riusciti a tenere la partita sotto controllo senza rischiare niente. Nella ripresa invece, abbiamo fatto fatica: un po’ per il caldo, un po’ per la loro fisicità. Però oggi contavano i punti, abbiamo vinto e va bene così. La sosta ci servirà per rifiatare, poi ci butteremo a capofitto nelle ultime nove giornate. Oggi mi è piaciuta la voglia di vincere che abbiamo avuto fino al novantesimo ed oltre. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita. Tutta la squadra si sta esprimendo bene, non solo un reparto“.

