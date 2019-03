I biglietti per Livorno-Salernitana

L’A.S. Livorno Calcio comunica che da lunedì 11 marzo saranno in vendita i biglietti per la gara Livorno – Salernitana di sabato 16 marzo, alle ore 15.00 allo stadio “A.Picchi” di Livorno.

Questi i punti vendita:

“Punto Amaranto” c/o Stadio in piazzale Montello (orario 10.00-12.00 / 15.30-18.30)

VivaTicket a Livorno e provincia:

Agenzia Scommesse GoldBet Shangai in viale Cestoni, 45/47A a Livorno

Bar…cellona in via Piemonte, 58 a Livorno

Chiosco Livorno c/o Centro Commerciale Fonti del Corallo in via G.Graziani, 5 a Livorno

Edicola Attias in via Marradi, 10/A a Livorno

Ricevitoria TotoTerzo in piazza Mazzini, 81 a Livorno

Tabaccheria Busti in via Giovanni Salvestri, 96 a Livorno

Tabaccheria Garzelli in viale Mameli, 102 a Livorno

Tabaccheria Mantellassi in via Grande, 25 a Livorno

Tabaccheria Vicari in via Roma, 133 a Livorno

Agenzia Picasso Viaggi in via Trieste, 4 a Venturina

Il mondo di Nemo in corso Italia, 89 a Piombino

Tabaccheria Lancioni in via Aurelia, 351 a Rosignano Solvay

VivaTicket di tutta Italia ( www.vivaticket.it).

On-line sul sito www.vivaticket.it.

Il giorno della gara saranno aperte, dalle 10,30 alle 15.45, le biglietteria stadio di via Allende (n. 3 postazioni) e Piazzale Montello, lato Curva Nord (n. 3 postazioni). Visto il numero delle postazioni si raccomanda l’acquisto dei tagliandi nei giorni antecedenti la gara.

Questi i prezzi:

SETTORI INTERO RIDOTTO Tribuna Vip 55,00 – Tribuna Centrale 40,00 30,00 Tribuna 30,00 21,00 Gradinata 21,00 15,00 Curva Nord 14,00 10,00 Ospiti 14,00 – Il Ridotto è per DONNE e Under 14 (nati dal 2004 e successivi)

Come da normativa vigente, i biglietti del SETTORE OSPITI non saranno in vendita il giorno della gara.

I Biglietti Forze dell’Ordine e Disoccupati saranno disponibili fino al giorno antecedente la gara presso il Punto Amaranto.

Per l’acquisto del biglietto è necessario presentare un documento valido di riconoscimento, di residenza (le nuove patenti, senza residenza, non sono valide).Una persona può acquistare max 4 biglietti presentando il documento d’identità proprio e degli altri.Per ogni informazione è possibile inviare un’e-mail al A.S. Livorno Calcio all’indirizzo biglietteria@livornocalcio.it.

