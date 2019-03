Amaranto in campo al mattino nella penultima seduta prima della partenza per Ascoli. Schemi e tattica nel lavoro provato da mister Breda. La partita del “Del Duca” sarà diretta da Marco Serra di Torino, assistenti Vecchi e Rossi. IV uomo Cipriani. Domani mattina ultima rifinitura e partenza per il ritiro nelle Marche. (p.nac)

