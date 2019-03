Vincono le ragazze, ko le Under

Fine settimana amaro per le nostre giovanili. Perdono malamente le Under a Torino con la Juventus. Ko anche i ragazzi di Balleri con il Sassuolo. Vincono le bimbe dell’Under 15 in casa con il San Miniato. (p.nac)

Under 17: Livorno-Sassuolo 0-1

Under 16: Juventus-Livorno 5-0

Under 15: Juventus-Livorno 5-0

Under 15 Femm: Livorno-San Miniato 6-1 (Solimeo 3, Tuccini, Furci, autogol)

Giovanissimi Regionali: Pistoiese-Livorno 1-1 (Vallini)

