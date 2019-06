Calcio Femminile? in Amaranto!

Non hai mai giocato a calcio, ti piace giocare ma non sai dove e con chi e il tuo desiderio è quello di vestire la maglia amaranto? Ti aspettiamo per provare una seduta di allenamento col Livorno Calcio. Arriva l’Open Day del Livorno Calcio Femminile!

L’ Open Day del Livorno è aperto a tutte le ragazze nate dal 2006 al 2014 che potranno provare l’emozione di vivere una giornata da vere amaranto. Per partecipare sarà sufficiente compilare un modulo al momento dell’arrivo. Nel caso in cui una partecipante fosse tesserata per una squadra, deve presentare la liberatoria della società di appartenenza.

Entra nel mondo del Livorno Calcio: appuntamento Giovedì 27 Giugno 2018, dalle ore 18, allo stadio “Picchi” !

Info: femminile@livornocalcio.it e 335/6616893

