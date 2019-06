Nasce il Centro Calcistico Young Livorno Calcio!

Un nuovo polo per formare i giovani talenti del domani. Nasce a Livorno il “Centro Calcistico di Base Young Livorno Calcio”.

Un progetto innovativo e pensato in grande, che offre ai bambini nati dai cinque anni compiuti alla categoria 2007, la possibilità di formarsi con professionisti dello sport e di crescere in un ambiente protetto, sano e altamente specializzato.

La società “Centro Calcistico di Base Young Livorno Calcio”, che seguirà il percorso di quella che era l’Academy, sarà accolta, come affiliata, dall’A.S. Livorno Calcio, rappresentando quindi un ulteriore radicamento amaranto nella nostra realtà cittadina. Il direttore della società sarà Luigi D’Ario ed il Responsabile Tecnico Roberto Pedani.

I ragazzi del “Centro Calcistico di Base Young Livorno Calcio” svolgeranno un percorso mirato, utile sia per la crescita tecnica che per quella umana, educativa e caratteriale. Il “Centro Calcistico di Base Young Livorno Calcio” sarà un vero e proprio punto di riferimento per il settore giovanile dell’A.S. Livorno Calcio. Una scuola di vita, oltre che di calcio. Tutta in amaranto.

Per informazioni: 335/6785252 e 389/3110213

