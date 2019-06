Al nuovo “Chalet Rotonda” di Ardenza è stata presentata la seconda edizione di Miss Livorno Calcio, il concorso targato Pss Eventi in collaborazione con la società amaranto ed Msp. Per il Livorno c’era capitan Andrea Luci. Dario Ghiselli di “Pss eventi” dice: “Cerchiamo ragazze, non solo di bella presenza, ma che sappiano relazionarsi con il pubblico ”. Andrea Luci: “Mi auguro che per le ragazze che parteciperanno sia l’inizio di una carriera piena di soddisfazioni, faccio a tutte loro un grande in bocca al lupo“.

La prima tappa del percorso sarà domenica 23 giugno alla Rotonda. Sponsor dell’evento Martini gioielli, che ha progettato la tiara della vincitrice con il logo del Livorno Calcio.

L’articolo Parte Miss Livorno Calcio 2019! sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.