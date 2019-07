La Fiorentina torna al Picchi!

Amichevole di lusso per il Livorno. Sabato 3 Agosto, alle ore 21, allo stadio “Picchi” scenderà in campo la Fiorentina allenata da mister Montella. La prevendita per i biglietti è aperta al “Punto Amaranto” e nelle ricevitorie “Viva Ticket”.

Ultima. L’ultima in serie A giocata dal Livorno al “Picchi”, è stata proprio contro la Fiorentina, l’11 Maggio 2014. Decise un gol di Cuadrado, che segnò con un tocco ravvicinato a pochi passi da Anania. L’allenatore, anche in quella occasione, era Montella.

Ardenza. L’8 Ottobre 1933, in A, il Livorno inaugurò il suo nuovo stadio di Ardenza (oggi denominato “Picchi”) battendo la Fiorentina per 3-0. Decisiva la doppietta di Busoni ed il gol iniziale di Turchi.

Poker. Nella stagione 1942/43, quella del quasi scudetto amaranto, il Livorno di Fiorentini battè 4-1 la Fiorentina grazie ad un autogol di Crola, alla doppietta di Raccis ed al gol di Miniati.

Lucarelli-goleador. Dal 2004 al 2006, nelle partite interne, Crstiano Lucarelli ha segnato sei reti in quattro gare alla Fiorentina.

Ex. Già amaranto ed oggi viola sono Ceccherini, Benassi, Baez e Gori.

Questi gli ultimi precedenti in campionato tra amaranto e viola:

01/5/04 – B: Livorno-Fiorentina 2-0 (Lucarelli, Protti)

17/4/05 – A: Livorno-Fiorentina 2-0 (Lucarelli 2)

12/2/06 – A: Livorno-Fiorentina 2-0 (Lucarelli 2)

17/9/06 – A: Livorno-Fiorentina 1-0 (Lucarelli)

29/9/07 – A: Livorno-Fiorentina 0-3 (Osvaldo 2, Santana)

26/9/09 – A: Livorno-Fiorentina 0-1 (Jovetic)

11/5/14 – A: Livorno-Fiorentina 0-1 (Cuadrado)

