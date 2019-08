Buon Livorno, sconfitto 1-0 dai viola

Buon test per il Livorno di Breda che, al “Picchi” esce sconfitto per 1-0 nel test con la Fiorentina. Decide un gol di Sottil in mezza sforbiciata al 14′. Per gli amaranto molte occasioni con Agazzi, Raicevic e Di Gennaro, ma la rete non arriva. La prestazione è stata molto positiva, attenzione in tutti i reparti e buone trame di gioco.

Domani allenamento in famiglia con partitella insieme alla Primavera per chi non ha giocato, Martedì la ripresa per tutti. (p.nac)

Livorno: Zima (46′ Plizzari); Boben, Di Gennaro (87′ Coppola), Bogdan (62′ Marie Sainte); Morganella (72′ Rizzo), Agazzi (72′ Dal Prato), Luci (91′ Rocca), Gasbarro (80′ Porcino); Murilo (68′ D’Angelo), Raicevic (65′ Marsura), Mazzeo(78′ Pallecchi). All.: Breda.

Fiorentina: Dragowski (65′ Terracciano)i; Biraghi, Milenkovic, Pezzella (46′ Ranieri), Venuti (46′ Lirola); Cristoforo, Benassi (76′ Montier), Castrovilli (65′ Zurkovski); Chiesa (65′ Simeone), Boateng (46′ Vlahovic), Sottil (76′ Gori). All.: Montella.

Arbitro: Baroni di Firenze

Marcatori: 14′ Sottil

