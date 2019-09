Due gol nel finale ed è ko

Un Livorno combattivo, con tanti volti nuovi in campo, esce sconfitto per 2-0 dal match di Ascoli. Peccato per le palle gol avute da Marsura e Di Gennaro non realizzate. Entrambe le reti marchigiane sono arrivate alla fine dei tempi. Al 43′ Gerbo com un tiro da fuori, al 96′ Ninkovic in contropiede. Sabato prossimo al “Picchi” arriva il Pordenone. (p. nac/foto ascolicalcio-afs)

Ascoli: Lanni, Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin (62′ Andreoni), Gerbo (56′ Cavion), Petrucci, Piccinocchi (83′ Brlek), Ninkovic, Chajia, Ardemagni. All. Zanetti.

Livorno: Zima, Morganella (55′ Del Prato), Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro, Luci, Agazzi, Marsura, Brignola (60′ Marras), Murilo, Braken (70′ Porcino). All. Breda.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Reti: 43′ Gerbo, 96′ Ninkovic

