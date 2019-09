Federico Viviani al Livorno dalla Spal

L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Spal, le prestazioni sportive del calciatore Federico Viviani (centrocampista, classe 1992). Viviani nella scorsa stagione ha giocato in serie A con il Frosinone. In passato ha giocato in serie A indossando la maglia della Spal, del Bologna e della Roma.

Paolo Nacarlo

Resp. Area Comunicazione

AS Livorno Calcio srl

