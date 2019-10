I numeri del ko col Chievo

Il Livorno perde 4-3 in casa contro il Chievo. Inutili le reti di Marsura (doppietta) e Marras. Nel finale anche l’espulsione di Marsura. Per il Livorno più passaggi e più cross fatti. Più tiri invece per il Chievo Verona. (p.nac)

Passaggi: Livorno 471/Chievo 459

Contrasti: Livorno 33/Chievo 13

Cross Fatti: Livorno 19/Chievo 11

Tiri: Livorno 13/Chievo 16

Corner: Livorno 5/Chievo 2

Fuorigioco: Livorno 2/Chievo 2

Cross: Del Prato 4/Frey 3

Corner: Marras 2/Vignato 1

Assist: Luci 1/Djordjevic 1

Espulsi: Livorno 1 (Marsura)/Chievo 1 (Pucciarelli)