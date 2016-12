Danesi chiede carattere e determinazione

Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico Andrea Danesi in occasione della gara tra Carrarese e Giana Erminio, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 16:30, allo stadio “Dei Marmi” di Carrara.

Ecco il commento pre partita del tecnico Andrea Danesi su carraresecalcio.it: “La Giana Erminio rappresenta avversario in salute come dimostra il recente blitz vittoria di Lucca . I lombardi se nella parte iniziale della stagione potevano essere ben definiti come rivelazione , oggi rappresentano una realtà del nostro girone stazionando dall’inizio in zone “tranquille” con vista costante al range play off. Questo rappresenta il coronamento di un lavoro tecnico che è stato portato avanti dai lombardi contando su calciatori come Bruno e Pinardi che impreziosiscono un buon collettivo che ,soprattutto in trasferta, ha avuto un buon ruolino di marcia risultando insidiosa per più avversari proprio per il suo modo di giocare. Pertanto dovremo essere attenti e pazienti per cercare di colpire al momento giusto. Comunque i miei calciatori vogliono partire con il piede giusto in questo girone di ritorno ed ormai giunti al giro di boa ci poniamo l’obiettivo di migliorare il nostro cammino sino dalla prima tappa che é rappresentata dall’ostica squadra lombarda. Certamente nella partita di andata non meritavamo di uscire dal campo sconfitti vista la partita che fummo in grado di proporre.Il nostro é un momento particolare poiché mi trovo a fare i conti con un’emergenza senza fine che mi toglie stabilmente la possibilità di scelta con alcuni calciatori che possono definirsi titolari che già con la Lupa Roma mi sono venuti a mancare e non é mai semplice in queste situazioni fare punti e prestazioni. In vista della sfida di Venerdì probabilmente , se possibile, avrò altre defezioni ed una rosa ulteriormente decimata con la mancanza anche del nostro esterno Floriano uscito anzitempo nell’ultima trasferta. Ciò nonostante la mia squadra con carattere e determinazione cercherà di impostare la giusta partita per impensierire i nostri avversari e cercherà di sputare sangue e vendere l’anima al diavolo dal primo all’ultimo minuto. Disputare una gara fatta di corsa, intensità e spessore tecnico potrebbe essere la giusta ricetta per strappare un risultato positivo che ci faccia passare un Natale sereno facendo anche un regalo ai nostri tifosi. Proprio alla nostra gente chiedo di starci vicino creando un blocco unico con i miei ragazzi perché il calore del nostro pubblico e la sua vicinanza si faccia sentire incessantemente per tutta la partita. La rifinitura, mai come in questa occasione , sarà importante per fare la conta dei calciatori sui quali contare o meno”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Contini Nikita, Lagomarsini Ettore

DIFENSORI: Battistini Matteo, Belfasti Nazzareno, Dell’Amico Nicola, Foglio Valerio, Migliavacca Paolo, Pellizzari Stefano.

CENTROCAMPISTI: Amico Yuri, Bastoni Simone, Brondi Filippo, Cristini Marco, Rampi Francesco, Rosaia Giacomo, Torelli Alberto.

ATTACCANTI: Marabese Tito, Massaro Davide, Miracoli Luca, Rolfini Alex, Gabrielli