In riferimento alla gara amichevole Carrarese vs San Donato Tavarnelle in programma Sabato 25 Agosto 2018 con inizio alle ore 18:00 c/o Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver provveduto all’attivazione della prevendita dei biglietti nei consueti punti vendita cittadini: