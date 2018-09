Al via la sezione femminile di Carrarese Calcio

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver provveduto alla creazione di una sezione interna dedicata al calcio femminile. Pertanto a partire da questa stagione sportiva, 2018/2019, per tutte le bambine Under 12 sarà possibile svolgere gratuitamente attività ludico – motoria nella squadra Carrarese Femminile Under 12, sotto la guida del Responsabile Tecnico del progetto Sig.ra Valentina Buttini, persona di grande competenza e di comprovata esperienza nel settore.

Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le informazioni sulle modalità di accesso alla sezione femminile.

Questa rappresenta un ulteriore attività sociale di Carrarese Calcio 1908 S.r.l. indirizzata alla città di Carrara.

Inoltre si comunica di aver provveduto a rinnovare l’accordo, con reciproca soddisfazione, con la società U.S.D. Don Bosco Fossone per la concessione del marchio Carrarese Calcio 1908 alla prima squadra femminile della città che quindi, anche per la stagione sportiva 2018/2019, indosserà la maglia azzurra