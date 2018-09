Carrarese – Juventus Under 23 si giocherà a Pontedera

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica ufficialmente che la gara Carrarese vs Juventus Under 23 del 24/09/2018 si disputerà presso lo stadio comunale “Ettore Mannucci” di Pontedera dopo aver ottenuto in data odierna la relativa autorizzazione da parte della Questura e Prefettura di Pisa.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver provveduto anticipatamente ad inviare al Presidente di Lega Pro Dott. Gabriele Gravina formale istanza di variazione campo per poter disputare la gara presso lo stadio comunale “Ettore Mannucci” di Pontedera.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ringrazia la società U.S. Città di Pontedera, tutte le Autorità ed il Comune di Carrara per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti in un momento di grande difficoltà; come capitato già in molte trasferte, Carrarese Calcio 1908 S.r.l. auspica un comportamento esemplare dei propri tifosi improntato al rispetto verso la Città di Pontedera che ci ospita.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. precisa che le decisioni riguardo la progettazione e la realizzazione degli interventi richiesti in relazione allo stadio comunale “Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri” di Carrara sono di esclusiva competenza del Comune di Carrara, a cui Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha fornito anche la collaborazione ed il supporto di propri tecnici qualificati.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. infine comunica che, oltre ad aver subito danno di immagine e svariate perdite economiche e patrimoniali, ha provveduto a sostenere in anticipo tutte le spese necessarie di affitto, gestione ed organizzazione dell’evento in programma lunedì sera con l’approvazione e condivisione del Comune di Carrara.