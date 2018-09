Carrarese protagonista negli Esports

La società Carrarese Calcio rende noto che in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Sportivamente scende in campo negli eSports. Il capitano Vincenzo Longo (nickname Vins-V3nom) e il vice-capitano Mirko Morabito (nickname khioga23) guideranno la Carrarese nella nuova avventura eSports, con una vera e propria squadra virtuale che affronterà come primo step il campionato di calcio Pro Club 11 vs 11 di Fifa 19, noto videogioco calcistico. Le gare si disputeranno su PS4 e PS4Pro. Le partite verranno trasmesse in diretta streaming sul canale you tube della Carrarese e nell’area Pro Club di Fifa 19.