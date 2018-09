Commento per partita di mister Baldini

Ecco il commento del tecnico Silvio Baldini, in vista della sfida di domani contro la Lucchese

È ben inteso che non possiamo permetterci ,anche solamente, di pensare che siamo “arrivati” dopo due partite di campionato. Il nostro obiettivo è vedere il 5 maggio come traguardo ultimo e non accontentarsi mai.

È vero che contro Arzachena e Juventus U23 abbiamo vinto e convinto ma tutte le partite vanno giocate perché sono storie a sè ed i miei giocatori potranno sfoderare una nuova grande prestazione interpretando la gara contro la Lucchese con la passione e la grinta delle ultime.

Gli elogi sono un pò come gli anestetici che confortano perché aiutano a lavorare meglio ma con la consapevolezza che il cammino è lungo e che non bastano per vincere le partite.

A Lucca ci attende un derby sentito che può essere altra occasione per raggiungere una continuità che è la base per mantenere le posizioni di vertice.

È vero che sono trascorse veramente poche ore dalla passata partita però ho una rosa forte ed ampia che mi consente di alternare ampiamente tutti gli interpreti della rosa composta , nella sua interezza, da calciatori titolari.

Il nostro momento psico-fisico è estremamente positivo ed infatti non ci mancano prestazioni e risultati.