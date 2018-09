Mister Baldini: “Contento per l’esordio con il botto”

Ecco le parole di mister Baldini al termine del match contro l’Arzachena:

“Non posso altro che elogiare i miei giocatori per questo esordio con il botto, in un terreno di gioco non in buonissime condizioni che non ci ha permesso di esprimere al massimo il nostro sviluppo di gioco. Sono soddisfatto per l’approccio alla partita dei miei ragazzi e per la qualità espressa da tutti i reparti, in particolare in attacco dove tutti i terminali offensivo sono andati in rete. Ripartiamo da questa partita in vista dell’esordio casalingo contro la Juventus, dobbiamo continuare a lavorare sodo per regalare soddisfazioni al nostro pubblico.”