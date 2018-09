La Carrarese 2006 dei Mister Bennati e Gozzani , dopo aver agevolmente superato la fase a gironi,si ritrova nel triangolare finale con Tarros e spezia, avendo la meglio per 2 reti a 1 sui pari età della Tarros e, successivamente, in finale sconfiggendo i giovani aquilotti dello Spezia con un pirotecnico tre a due. Una bella vittoria, che fa ben sperare per l’inizio di un campionato che si preannuncia difficile e ricco di insidie per gli azzurrini.