Il Dg Berti commenta il calendario degli azzurri

Il commento del D.g. Gianluca Berti al calendario oggi sorteggiato:

” La prima partita in Sardegna con l’Arzachena presenta insidie già di per sé in quanto è l’esordio in campionato. Invece , il nostro esordio casalingo è suggestivo contro una squadra, come la Juventus Under 23 che rende emozionante per l’ambiente una gara del genere visto il nome dell’avversario e poi subito altra trasferta a Lucca in un derby molto sentito. È banale sottolineare che tutti le squadre in un girone, prima o dopo , si affrontano tutte e conterà molto la nostra condizione psico-fisica perchè se siamo in condizione non dobbiamo temere nessuno anche se il girone di competenza è una sorta di B-2 con tutte le retrocesse dalla cadetteria e compagini come la Juventus “B” , l’Alessandria, il Pisa Siena che rendono complesso un campionato mai così competitivo