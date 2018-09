Info utili per utilizzo bus organizzati

Carrarese Calcio 1908 srl rende noto le modalità per usufruire , nella giornata di domenica 30 settembre, del servizio pullman predisposto anche su richiesta dell’Amministrazione comunale di Carrara e che vede a disposizione per i supporters azzurri N. 3 bus totali

Nel dettaglio :

– Per i supporters azzurri possessori di ticket o abbonamento settore “Curva ” Il luogo di ritrovo e partenza del bus è Via Giovanpietro Avenza ( parcheggio ex cat) alle ore 15.00 ;

– Per i supporters azzurri possessori di ticket o abbonamento di “Gradinata” o altro diverso settore Il luogo di ritrovo e partenza dei 2 rispettivi bus è Viale XX Settembre c/o parcheggio Tuscania (ex blockbuster) alle ore 15.00;

Per il bus destinato agli abbonati esiste la possibilità di prenotare i posti (ad esaurimento) telefonando al numero della sede sociale azzurra 0585/044150.

Carrarese Calcio 1908 srl precisa che la possibilità di usufruire del servizio pullman sia riservata in prelazione a coloro i quali versano in condizioni disagiate per raggiungere agevolmente Pontedera

Carrarese Calcio 1908 srl ribadisce, con l’occasione , l’invito rivolto tutti i tifosi azzurri di assumere un comportamento consono e rispettoso delle norme previste pena l’impossibilità di poter usufruire nuovamente, in caso di necessità, dello Stadio comunale “E. Mannucci “di Pontedera.

Infine si ricorda che il giorno della partita, domenica 30.09.2018, non è possibile acquistare tickets presso i botteghini dello Stadio “E.Mannucci” di Pontedera.