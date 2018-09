Intervista al “Cobra” Claudio Coralli

Carrarese calcio 1908 ha intervistato “Cobra” Claudio Coralli in vista dell’esordio casalingo contro la Juventus U23, in programma lunedì 24 Settembre ore 20.45.

Claudio, prima di campionato ad Arzachena e goal a grappoli; la Carrarese ha fatto fatto subito intendere di che pasta è fatta?

Il nostro obiettivo era iniziare la stagione con una vittoria e siamo riusciti ad ottenerla attraverso una prestazione positiva condita da 5 reti ed altre occasioni da goal. Nel reparto avanzato c’è davvero tanto abbondanza ed ognuno ha fornito il proprio contributo per centrare il primo successo esterno della stagione. La Carrarese ha giocato da squadra ed in questo modo non dobbiamo temere nessuno perché siamo un gruppo che ha i numeri e le potenzialità per vincere ovunque.

L’integrazione dei nuovi in un gruppo già consolidato è a buon punto?

I nuovi arrivati sono tutti ragazzi eccezionali che non hanno faticato ad inserirsi in un gruppo in cui c’è rispetto e stima tra tutti e soprattutto che lotta per arrivare più in alto possibile. La forza della nostra squadra risiede nella coesione e nel lavoro che sosteniamo per regalarci soddisfazioni.

Lunedì prossimo esordio casalingo affascinante con avversario la Juventus U23 , che sfida ti aspetti e che risposta di pubblico attendi anche considerato il roboante successo in terra sarda?

Allo Stadio Dei Marmi non è mai facile per nessuno e lunedì prossimo non si sottrarrà alla regola nemmeno la Juventus U23 . Il nome dell’avversario è di quelli altisonanti ma ,certamente, giocando la nostra partita non credo sarà facile per i nostri avversari. Al pubblico di Carrara non devi insegnare nulla per quanto riguardo il tifo e l’appartenenza ed infatti mi aspetto la bolgia delle grandi occasioni.