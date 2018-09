Piazza Alberica a tinte giallo-azzurre

Una piazza Alberica sold out ha visto il tripudio della cittadinanza carrarese per la squadra della città, per la sua attività di base e per il suo settore giovanile, senza dimenticare la selezione femminile, che sono sfilati sul palco tra l’entusiasmo della gente alla presenza dell’inimitabile mascotte Drag-08.

Non sono mancati richiami alla scorsa stagione sportiva con particolare riguardo al foto romanzo “Carrarese alè ” ed alla band ” Taurina Bross” con il loro “Giallo- azzurri ” ed il cd la cui vendita ha prodotto importante ritorni in termini di beneficenza nei confronti della Onlus “Associazione un Cuore Un Mondo” dell’OPA.

Apprezzata la poesia in dialetto e la successiva canzone ” Azzurri come il cielo e Gialli come il sole” di Giuliano Pratesi dedicata alla squadra ed alla città.

Ognuno nelle proprie vesti: il socio unico Gualtiero Magnani, il Presidente Fabio Oppicelli, il Dg Gianluca Berti e Mister Silvio Baldini hanno acceso la piazza palesando le ambizioni della società dentro e fuori dal campo infiammandove la numerosa platea dei focosi supporter azzuri.

Tra gli interventi anche quello del Sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che ha fatto un augurio alla squadra in vista della prossima stagione agonistica.