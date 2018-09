Prevendita Arzachena – Carrarese

Si comunica che è stata attivata la prevendita per la gara Arzachena – Carrarese in programma domenica 16 settembre alle ore 16:30, presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti presso il circuito Vivaticket, nei seguenti punti vendita: edicola La Piazza, piazza Menconi, 3 Carrara, Ricevitoria tabacchi centro servizi Grillo, via provinciale Avenza Sarzana, 55, Avenza, Exclusive tour Via Massa Avenza 2 Massa. Prevendita attiva da giovedì 13 settembre fino alle ore 19:00 di sabato 15 settembre.

Prezzi: curva ospiti 10 euro + d.p